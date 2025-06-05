Бартулович вынес вердикт Супряге в Зоре

Игрок будет искать новую команду

около 10 часов назад

Владислав Супряга / Фото - ФК Зоря
Фото: ФК Заря
Павел Василенко

Павел Василенко

Исполняющий обязанности главного тренера Зари Младен Бартулович в интервью сайту «Украинский футбол» высказался о нападающем Владиславе Супряге, который играл за луганскую команду в аренде из Динамо.

«Могу сказать, что однозначно Влада Супряги у нас не будет в следующем сезоне. Зимние сборы Влад действительно провел хорошо. Однако затем в последнем или предпоследнем спарринге получил сильный ушиб.

У него был очень серьезный конкурент Будковский, который на протяжении всего сезона показывал стабильную форму и забил достаточное количество голов, будучи лидером команды.

Когда была возможность ставить Влада, например, Филипп пропускал из-за травмы или карточек, Супряга либо болел, либо был травмирован. Случалось несколько возможностей, когда мы хотели ставить Влада в стартовый состав, но он не был готов к игре», – сказал Бартулович.

25-летний Супряга провел за сезон в Заре десять матчей (215 минут) без результативных действий.

Его контракт с Динамо действителен до 30 июня 2026 года.

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