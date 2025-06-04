Батагов может стать игроком гранда турецкого футбола

Галатасарай продолжает активную трансферную кампанию и стремится подписать 21-летнего украинского защитника Арсения Батагова, который сейчас выступает за Трабзонспор. По информации Fotospor, стамбульский клуб готов не только заплатить компенсацию, но и включить в сделку двух своих футболистов.

В качестве части потенциального обмена Галатасарай предлагает вингера Юсуфа Демира и нападающего Халила Дервишоглу. Оба игрока могут стать усилением для Трабзонспора, а сам Батагов — серьезным конкурентом за место в основе Галатасарая.

Галатасарай активно ищет замену или усиление для 30-летнего Абдюлькерима Бардакджи, который пока остается основным центрбеком. Батагов, который провел сильный сезон в Турции, рассматривается как один из приоритетных кандидатов для этой роли.

Также, к Трабзонспору может присоединиться полузащитник Динамо Николай Шапаренко.