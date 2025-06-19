Батагов на фоне провала с Нидерландами подорожал на 28%
Что скажут хейтеры основного защитника молодежной сборной Украины?
около 1 часа назад
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов турецкой Суперлиги. Среди них изменили свою стоимость и украинцы.
🔼 Защитник Трабзонспора Арсений Батагов оценен в 4,5 млн евро, что на 1 млн больше, чем ранее (3,5 млн евро).
🔽 Полузащитник Эюпспора Тарас Степаненко снизил стоимость с 1,1 млн до 850 тысяч евро .
🔽 Трансферная цена полузащитника Антальяспора Александра Петрусенко опустилась с 1,2 млн до 1 млн евро.
Самым дорогим украинцем в Суперлиге остался Александр Зубков из Трабзонспора – его рыночная стоимость достигает 8 млн евро. Второе место занял его партнер по команде Данило Сикан с ценником в 6 млн евро.
Ранее Трабзонспор назвал цену, за которую готов продать Сикана.
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