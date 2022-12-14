«Бавария» заменит Нойера героем ЧМ-2022
«Бавария» и Павар не договорились о новом контракте. Он покинет команду в конце сезона
Соглашение истекает через 1,5 года
14 декабря 21:50
Фото: Goal.com
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар покинет клуб.
Стороны не смогли договориться о новом контракте. Француз решил сменить команду.
Нынешний контракт завершается через 1,5 года. Вероятно, «Бавария» продаст защитника зимой или летом, чтобы не терять его бесплатно, сообщает Bild.
Он перешел в «Баварию» в 2019-м году из «Штутгарта». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забив один мяч.
Летом «Бавария» уже купила на его позицию Нуссаира Мазрауи.
Комментарии 0