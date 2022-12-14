«Бавария» и Павар не договорились о новом контракте. Он покинет команду в конце сезона

Соглашение истекает через 1,5 года

Фото: Goal.com

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар покинет клуб.

Стороны не смогли договориться о новом контракте. Француз решил сменить команду.

Нынешний контракт завершается через 1,5 года. Вероятно, «Бавария» продаст защитника зимой или летом, чтобы не терять его бесплатно, сообщает Bild.

Он перешел в «Баварию» в 2019-м году из «Штутгарта». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забив один мяч.

Летом «Бавария» уже купила на его позицию Нуссаира Мазрауи.