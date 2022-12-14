Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:10
Телемагазин
09:45
Хоккей. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Таппара - Регле

«Бавария» и Павар не договорились о новом контракте. Он покинет команду в конце сезона

Соглашение истекает через 1,5 года
Футбол Бундеслига (Германия)
14 декабря 21:50
«Бавария» и Павар не договорились о новом контракте. Он покинет команду в конце сезона
Фото: Goal.com

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар покинет клуб.

Стороны не смогли договориться о новом контракте. Француз решил сменить команду.

Нынешний контракт завершается через 1,5 года. Вероятно, «Бавария» продаст защитника зимой или летом, чтобы не терять его бесплатно, сообщает Bild.

Он перешел в «Баварию» в 2019-м году из «Штутгарта». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забив один мяч.

Летом «Бавария» уже купила на его позицию Нуссаира Мазрауи.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария Бенжамен Павар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Бавария» вместо Ливаковича может подписать другого героя ЧМ-2022
«Бавария» вместо Ливаковича может подписать другого героя ЧМ-2022
Футбол Бундеслига (Германия)
08:50
«Бавария» заменит Нойера героем ЧМ-2022
«Бавария» заменит Нойера героем ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
11 декабря 20:10
Нойер сломал ногу и не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне
Нойер сломал ногу и не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне
Футбол Бундеслига (Германия)
11 декабря 17:40
«Бавария» продлит контракт с защитником, который остался без футбола на полгода
«Бавария» продлит контракт с защитником, который остался без футбола на полгода
Футбол Бундеслига (Германия)
30 ноября 13:28
Автор гола в ворота сборной Испании привлек «Баварию»
Автор гола в ворота сборной Испании привлек «Баварию»
Футбол Чемпионат мира по футболу
29 ноября 18:33
В «Баварии» не стали комментировать интерес к Кейну
В «Баварии» не стали комментировать интерес к Кейну
Футбол Бундеслига (Германия)
29 ноября 09:29

Новости: Футбол

Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Чемпионат мира по футболу
11:10
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Лига чемпионов UEFA
11:02
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Украинские легионеры
10:50
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Чемпионат мира по футболу
10:39
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
В Европе
10:28
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Чемпионат мира по футболу
10:11
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Примерa (Испания)
10:10
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Чемпионат мира по футболу
10:10
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Украинская Премьер-лига
09:50
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости