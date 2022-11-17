Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

«Бавария» предложила Рибери стать послом клуба

Француз завершил карьеру
Футбол Бундеслига (Германия)
17 ноября 11:28
«Бавария» предложила Рибери стать послом клуба

«Бавария» предложила экс-игроку Франку Рибери работу в структуре клуба.

Он может стать послом «Баварии» в мире. На этой должности уже есть в клубе Джоване Элбер и Клаудио Писарро. Рибери может стать третьим, сообщает Sport1.

Француз недавно завершил карьеру из-за травм. На данный момент он остался в «Салернитане» и помогает в тренерском штабе.

За «Баварию» Рибери выступал с 2007 по 2019-й год.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Франк Рибери Бавария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мане рискует пропустить не только ЧМ, а и матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Мане рискует пропустить не только ЧМ, а и матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 01:11
Назван клуб, который делегировал больше всего игроков на ЧМ-2022
Назван клуб, который делегировал больше всего игроков на ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
16 ноября 23:15
19-летний Мусиала провел 100 матчей в бундеслиге
19-летний Мусиала провел 100 матчей в бундеслиге
Футбол Бундеслига (Германия)
13 ноября 11:10
Нагельсманн – о 10-матчевой победной серии: «Надеюсь, мы продолжим в том же духе после перерыва»
Нагельсманн – о 10-матчевой победной серии: «Надеюсь, мы продолжим в том же духе после перерыва»
Футбол Бундеслига (Германия)
13 ноября 10:28
«Бавария» обыграла «Шальке» с голом Шупо-Мотинга, победы «Лейпцига» и «Байера»
«Бавария» обыграла «Шальке» с голом Шупо-Мотинга, победы «Лейпцига» и «Байера»
Футбол Бундеслига (Германия)
12 ноября 21:52
«Унион» отпустил «Баварию» в отрыв, а «Шальке» одержал долгожданную победу
«Унион» отпустил «Баварию» в отрыв, а «Шальке» одержал долгожданную победу
Футбол Бундеслига (Германия)
10 ноября 06:16

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости