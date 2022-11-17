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«Бавария» предложила Рибери стать послом клуба
Француз завершил карьеру
17 ноября 11:28
«Бавария» предложила экс-игроку Франку Рибери работу в структуре клуба.
Он может стать послом «Баварии» в мире. На этой должности уже есть в клубе Джоване Элбер и Клаудио Писарро. Рибери может стать третьим, сообщает Sport1.
Француз недавно завершил карьеру из-за травм. На данный момент он остался в «Салернитане» и помогает в тренерском штабе.
За «Баварию» Рибери выступал с 2007 по 2019-й год.
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