«Бавария» предложила Рибери стать послом клуба

Француз завершил карьеру

«Бавария» предложила экс-игроку Франку Рибери работу в структуре клуба.

Он может стать послом «Баварии» в мире. На этой должности уже есть в клубе Джоване Элбер и Клаудио Писарро. Рибери может стать третьим, сообщает Sport1.

Француз недавно завершил карьеру из-за травм. На данный момент он остался в «Салернитане» и помогает в тренерском штабе.

За «Баварию» Рибери выступал с 2007 по 2019-й год.