«Бавария» и Павар не договорились о новом контракте. Он покинет команду в конце сезона
«Бавария» вместо Ливаковича может подписать другого героя ЧМ-2022
Буну также сыграет в игре за третье место
08:50
«Баварии» интересен еще один герой ЧМ-2022.
Мюнхенцы могут подписать вратаря Марокко Яссина Буну. Игрок выступает за «Севилью».
В клубе будут выбирать между ним и вратарем Хорватии Домиником Ливаковичем, сообщает TZ. Отмечается, что с хорватом будет договориться легче.
Напомним, Мануэль Нойер выбыл до конца сезона. Он сломал ногу в отпуске.
Буну и Ливакович сыграют за свои сборные в матче за третье место 17 декабря.
Комментарии 0