«Бавария» вместо Ливаковича может подписать другого героя ЧМ-2022

Буну также сыграет в игре за третье место

«Баварии» интересен еще один герой ЧМ-2022.

Мюнхенцы могут подписать вратаря Марокко Яссина Буну. Игрок выступает за «Севилью».

В клубе будут выбирать между ним и вратарем Хорватии Домиником Ливаковичем, сообщает TZ. Отмечается, что с хорватом будет договориться легче.

Напомним, Мануэль Нойер выбыл до конца сезона. Он сломал ногу в отпуске.

Буну и Ливакович сыграют за свои сборные в матче за третье место 17 декабря.