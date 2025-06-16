Андрей Лунин, вратарь мадридского Реала и национальной сборной Украины, оказался в центре трансферных слухов. Как сообщает Transferfeed, в услугах украинца серьезно заинтересована мюнхенская Бавария, которая активно ищет замену легендарному Мануэлю Нойеру.

Немецкий гранд уже определился с основным кандидатом и хочет видеть именно Лунина первым номером в новом сезоне. Сам футболист, который провел всего 11 матчей в текущем сезоне, стремится сменить клуб, чтобы получить больше игровой практики. За это время он пропустил 15 мячей, четыре раза оставил ворота «сухими» и даже отдал голевую передачу — редкое достижение для вратарей Реала, которое не случалось в Ла Лиге более тридцати лет.

Пока будущее украинского вратаря остается неопределенным, Реал продолжает подготовку к старту клубного чемпионата мира в США. Уже 18 июня мадридцы встретятся с Аль-Хилялем в Майами. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Также слухи связывают Лунина с трансфером в Милан.