Байер определился с преемником Вирца

Павел Василенко

Полузащитник Флориан Вирц намерен вскоре покинуть Байер. Как сообщает Bild, вице-чемпионы Германии уже нашли замену звездному игроку.

Недавно услугами Вирца заинтересовались ведущие европейские клубы. В итоге игрок выбрал предложение от Ливерпуля, который сейчас ведет переговоры с Байером.

Леверкузенский клуб просит за Вирца 150 миллионов евро. Они не намерены снижать эту цену, последовательно отклоняя более низкие предложения.

Сделка должна быть завершена в ближайшее время. В то же время Байер искал преемника Вирца, и, похоже, поиски увенчались успехом.

Как сообщает Bild, новым игроком немецкого клуба станет Нико Пас. Последний сезон аргентинец провел в итальянском Комо.

Реал имеет право купить игрока за восемь миллионов евро. И все это только для того, чтобы сразу продать его Байеру.

Мадридский клуб просит за игрока 30 миллионов евро. И здесь они хотят иметь возможность выкупить его обратно. Байер готов выполнить эти условия.

Пас сыграл 35 матчей Серии А в сезоне 2024/2025, забив шесть мячей и отдав девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.