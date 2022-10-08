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«Байер» разбил «Шальке» в дебютном матче Хаби Алонсо

Фримпонг оформил дубль
Футбол Бундеслига (Германия)
08 октября 18:26
«Байер» разбил «Шальке» в дебютном матче Хаби Алонсо
Фото: Twitter

«Байер» в матче 9 тура Бундеслиги дома разгромил «Шальке».

Дважды леверкузенцы забили под конец первого тайма. Голы на счет Диаби и Фримпонга. В начале второй половины Фримпонг оформил дубль, а добил соперника в конце матча Паулиньо.

«Байер» победил в дебютном матче Хаби Алонсо на посту тренера и выиграл вторую игру в сезоне.

Бундеслига. 9-й тур:

«Байер» – «Шальке» 4:0

Голы: Диаби, 38, Фримпонг, 41, 52, Паулиньо, 89

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Коссуну, 88), Баккер, Арангис (Демирбай, 64), Андрих, Хадсон-Одои, Шик (Гложек, 72), Диаби (Адли, 64).

«Шальке»: Шволов, Брюннер, Йосида (Латца, 79), Граймль, Дрекслер (Молле, 64), Мор (Аувеян, 46), Краус, Флик (Крал, 64), Польтер (Айдин, 46), Теродде, Бюльтер.

Андрей Усмонов
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Байер Шальке-04

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