Павел Василенко

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм был назначен кавалером Ордена Британской империи и получил титул сэра. Этот титул ему присвоил король Чарльз III по случаю дня рождения британского монарха.

«Я никогда не представлял, что получу такую честь. Я чрезвычайно горжусь, это очень эмоциональный момент для меня, которым я хочу поделиться со своей семьей», – сказал бывший полузащитник, которому 2 мая исполнилось 50 лет.

Он был назначен кавалером-командором за «заслуги перед Соединенным Королевством».

Эти звания присваиваются дважды в год. В последний календарный день прошлого года бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был посвящен в рыцари. 50-летний Бекхэм может использовать титул сэра, а его жену называют леди Викторией.

Долголетний полузащитник сборной уже получил награду за заслуги перед английским футболом и обществом, а с 2003 года является офицером Британской империи. Как заведено в стране, премьер-министр Кир Стармер и представители Букингемского дворца еще не подтвердили эту информацию.

Бекхэм сыграл 115 матчей за Англию за свою карьеру. Только Уэйн Руни (120) и вратарь Питер Шилтон (125) имеют лучшие показатели в списке всех времен. Он был капитаном в 59 международных матчах. Он единственный английский игрок, забивавший на трех разных чемпионатах мира.

Помимо модельной карьеры, он также давно занимается благотворительностью. В 2015 году представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) основали Фонд Дэвида Бекхэма. Сейчас он является совладельцем клуба Интер Майами, входящего в состав MLS.