«Боруссия» Д намерена удержать Беллингема, несмотря на интерес топ-клубов
Беллингем назван самым дорогим участником ЧМ-2022 по версии CIES. Его стоимость – 202 миллиона евро
В топ-3 попали Винисиус Жуниор и Мбаппе
17 ноября 20:56
Джуд Беллингем / Фото - skysportsХавбек сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем назван самым дорогим участником ЧМ-2022 в Катаре.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), трансферная стоимость 19-летнего игрока составляет 202 миллиона евро.
Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:
1. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 202 млн евро;
2. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») – 201 млн евро;
3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 185 млн евро;
4. Педри (Испания, «Барселона») – 158 млн евро;
5. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») – 151 млн евро;
6. Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид») – 123 млн евро;
7. Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») – 118 млн евро;
8-9. Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг») – 110 млн евро;
8-9. Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона») – 110 млн евро;
10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер») – 99 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Д намерена продлить контракт с Беллингемом.
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