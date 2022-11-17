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Беллингем назван самым дорогим участником ЧМ-2022 по версии CIES. Его стоимость – 202 миллиона евро

В топ-3 попали Винисиус Жуниор и Мбаппе
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 ноября 20:56
Беллингем назван самым дорогим участником ЧМ-2022 по версии CIES. Его стоимость – 202 миллиона евро
Джуд Беллингем / Фото - skysports
Хавбек сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем назван самым дорогим участником ЧМ-2022 в Катаре.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), трансферная стоимость 19-летнего игрока составляет 202 миллиона евро.
Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

1. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 202 млн евро;

2. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») – 201 млн евро;

3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 185 млн евро;

4. Педри (Испания, «Барселона») – 158 млн евро;

5. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») – 151 млн евро;

6. Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид») – 123 млн евро;

7. Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») – 118 млн евро;

8-9. Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг») – 110 млн евро;

8-9. Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона») – 110 млн евро;

10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер») – 99 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Д намерена продлить контракт с Беллингемом.
Владимир Кириченко
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Теги

Джуд Беллингем сборная Англии (футбол)

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