Беллингем: «Не хотел бы играть с Зиданом в одном клубе»
Джуду тоді не вистачало б хвилин на полі
около 1 часа назад
Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем ответил на вопрос, хотел бы он сыграть со своим футбольным кумиром – Зинедином Зиданом.
Я бы легко сыграл с Зиданом. Просто отдавал бы ему мяч и наблюдал. Это было бы как смотреть YouTube-видео вживую. Но обратите внимание: я не хотел бы играть с ним весь сезон, потому что тогда вообще не получил бы игрового времени, – рассказал англичанин в интервью ФИФА.
Вскоре Джуд со своим Реалом стартует на клубном чемпионате мира. В первом туре группового этапа подопечные Хаби Алонсо сыграют с Аль-Хилялем. Матч запланирован на 18 июня.