На игрока «Динамо» Витиньо претендуют ряд бразильских и европейских команд
«Бенфика» не подпишет вингера «Динамо»
23-летний бразилец сейчас выступает у себя на родине
17 ноября 18:44
Витиньо / Фото - dynamo.kiev.uaВингер «Динамо» Витиньо не перейдет в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает Record.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Севилья», «Аякс» и «Бенфика». Однако, как утверждает источник, португальский клуб не рассматривает кандидатуру бразильца.
Отметим,что 23-летний футболист выступает в аренде за «Атлетико Паранаэнсе», который планирует выкупить его контракт.
Действующее соглашение вингера с «Динамо» рассчитано до 2026 года.
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