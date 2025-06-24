Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира Бенфика сенсационно одолела Баварию.

В первом тайме номинальному андердогу противостояния удалось шокировать фаворита. В самом начале встречи счет открыл Шельдеруп. С того времени мюнхенцы взяли мяч под контроль, но 45-минутку всё же выиграли «орлы».

После перерыва подопечные Венсана Компани смогли забить, однако гол Киммиха был отменен из-за офсайда. Мюнхенцы продолжили давить, но пройти оборону соперника по правилам у них так и не получилось. На последних секундах Кейн ударом головой с нескольких метров не попал в ворота.

Голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Украинец совершил четыре сейва и получил оценку 7.1. В том числе на последних минутах переиграл один на один Сане.

Бенфика набрала семь очков и сенсационно выиграла группу C. Бавария впервые потеряла баллы и с шестью пунктами точно проходит в плей-офф. Встреча Бока Хуниорс (1) и Окленда (0) была приостановлена при счете 1:1. Однако она уже не повлияет на турнирную борьбу.

Клубный чемпионат мира. Групповой этап, третий тур

Бенфика – Бавария 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Бенфика: Трубин, Силва, Отаменди, Баррейру, Далль, Аурснес, Престианни (Кокджу 54), Сандеш (Байрами 78), Ди Мария (Регу, 87), Шельдеруп (Актыркоглу 55), Павлидис (Гувея, 87)

Бавария: Нойер, Станишич, Павлович, Упамекано (Та, 58), Геррейру, Палинья (Киммих, 46), Бое (Лаймер, 62), Гнабри (Олисе, 46), Сане, Бишоф (Кейн, 46), Мюллер

Предупреждения: Саншеш, Отаменди, Гувея

Обзор матча будет доступен на странице события Бенфика – Бавария.