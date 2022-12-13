Бензема мог сыграть за Францию в 1/8 финала ЧМ-2022

Он покинул команду еще до старта турнира

Сборная Франции со стадии плей-офф ЧМ-2022 могла рассчитывать на форварда Карима Бензема.

Напомним, француз получил травму и не успел восстановиться к старту турнира. В итоге, еще до старта ЧМ Карим покинул сборную в Катаре.

Впрочем, форвард быстро восстановился и уже тренируется с «Реалом». За сборную он был готов играть со стадии 1/8 финала, сообщает Marca.

Однако тренеры команды, посоветовавшись с врачами, не стали рисковать игроком.

Отметим, что Бензема все еще в заявке Франции на ЧМ-2022. Он выиграет медаль, если команда завоюет медали.