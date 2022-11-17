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Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards

Анчелотти вручили приз лучшего наставника
Футбол В Европе
17 ноября 19:17
Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Карим Бензема / Фото - therealchamps
На церемонии вручения премии Globe Soccer Awards наградили лучшего игрока и тренера 2022 года.

Лучшим футболистом признан нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема

Лучшим наставником стал рулевой мадридского «Реала» итальянский специалист Карло Анчелотти.

Отметим, что в минувшем  сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Напомним, 17 октября Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
Владимир Кириченко
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Теги

Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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