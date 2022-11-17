Бензема: «Роналду еще не поздравил меня с «Золотым мячом»
Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Анчелотти вручили приз лучшего наставника
Карим Бензема / Фото - therealchampsНа церемонии вручения премии Globe Soccer Awards наградили лучшего игрока и тренера 2022 года.
Лучшим футболистом признан нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.
Лучшим наставником стал рулевой мадридского «Реала» итальянский специалист Карло Анчелотти.
Отметим, что в минувшем сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Напомним, 17 октября Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
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