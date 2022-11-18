Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Бензема рискует пропустить первый тур ЧМ-2022

Дебютный матч на турнире Франция проведет 22 ноября
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 14:10
Бензема рискует пропустить первый тур ЧМ-2022
Карим Бензема / Фото: Twitter

Форвард сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить матч 1-го тура ЧМ-2022 против Австралии, сообщает Get French Football News.

По информации источника, сегодня, 18 ноября, форвард до сих пор занимается отдельно от общей группы. До матча с Австралией осталось 4 дня.

Бензема пропустил последние 4 матча «Реала» перед стартом ЧМ, он восстанавливается от травмы бедра.

Франция проведет поединок с Австралией 22 ноября. Также в группе у действующих чемпионов мира – Дания и Тунис.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Франции (футбол) Карим Бензема

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:30
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:40
Бразильский пророк предсказал финалистов чемпионата мира
Бразильский пророк предсказал финалистов чемпионата мира
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 15:48
Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Футбол В Европе
17 ноября 19:17
26-летний вингер сборной Франции: «Возможно, это мой последний чемпионат мира»
26-летний вингер сборной Франции: «Возможно, это мой последний чемпионат мира»
Футбол Чемпионат мира по футболу
16 ноября 23:00
Форвард «Айнтрахта» Коло-Муани будет вызван в сборную Франции вместо травмированного Нкунку
Форвард «Айнтрахта» Коло-Муани будет вызван в сборную Франции вместо травмированного Нкунку
Футбол Чемпионат мира по футболу
16 ноября 16:50

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости