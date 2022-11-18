Бензема рискует пропустить первый тур ЧМ-2022

Дебютный матч на турнире Франция проведет 22 ноября

Карим Бензема / Фото: Twitter

Форвард сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить матч 1-го тура ЧМ-2022 против Австралии, сообщает Get French Football News.

По информации источника, сегодня, 18 ноября, форвард до сих пор занимается отдельно от общей группы. До матча с Австралией осталось 4 дня.

Бензема пропустил последние 4 матча «Реала» перед стартом ЧМ, он восстанавливается от травмы бедра.

Франция проведет поединок с Австралией 22 ноября. Также в группе у действующих чемпионов мира – Дания и Тунис.