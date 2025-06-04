Бернарду рассказал, поможет ли Португалии против Германии наличие 4 свежих победителей ЛЧ

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва перед полуфиналом Лиги наций против Германии прокомментировал наличие в своей команде недавних победителей Лиги чемпионов в составе ПСЖ. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Победа в этом турнире станет большим достижением. Это титул. Сборная Португалии не имела ни одного титула, когда я присоединился к команде. Теперь у нас их уже два.

Быть молодым и смотреть на старших, своих кумиров, и быть одним из ветеранов в команде и смотреть на молодых и полных энергии – две разные вещи. Если посмотреть на нашу сборную сейчас, то в ней почти каждый игрок выступает за топовый клуб.

Гонсалу Рамуш, Нуну Мендеш, Жоау и Витинья только что стали лучшими в Европе. Они выиграли Лигу чемпионов. Почти каждый игрок нашей сборной играет на самом высоком уровне. Это замечательно.

Португалия всегда была богата на таланты, но это поколение... Не припомню, чтобы много наших игроков играли за топовые клубы. Конечно, когда мы говорим о лучших поколениях, то всегда думаем о том поколении, которое побеждает. Так что лучшее португальское поколение – поколение игроков, которые победили на Евро-2016.

Последний матч против Германии я провел на Евро-2020. Та игра была ужасной для нас. Немецкий стиль футбола – это переходы, прессинг и интенсивность. Единственный способ бороться с этим стилем – соответствовать их уровню интенсивности и быть более агрессивным в борьбе за мяч, пытаться делать с ними то, что они делают с их соперниками в плане прессинга, прессинговать высоко. Так я считаю. И думаю, что мы к этому будем стремиться.