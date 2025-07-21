Главный тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер столкнулся с кадровыми проблемами накануне матчей против Шахтера во 2 квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает Sözcü.

Стамбульский гранд не сможет рассчитывать на ряд исполнителей из-за травм. Также Бешикташ не сможет привлечь всех звездных новичков, которые пришли в команду этим летом.

Сульшер признает, что в матчах с Шахтером будет полагаться лишь на 14-15 игроков.

Матчи «горняков» с Бешикташем запланированы на 24 и 31 июля.

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