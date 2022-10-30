«Бетис» вырвал победу над «Сосьедадом» и сравнялся с «Атлетико»

«Реал» и «Барселона» ушли в отрыв

Фото - Реал Бетис

В 12-м туре испанской Примеры «Бетис» на выезде одолел «Сосьедад».

Матч проходил в упорной борьбе, ни одна из команд все никак не могла забить. Однако концовку лучше провели гости.

Счет открыл Хуан Крус. А уже в компенсированное время добил соперника Иглесиас.

«Бетис» набрал 23 очка и догнал мадридский «Атлетико» в турнирной таблице. «Сосьедад» отстает на один пункт. «Барселона» оторвалась на восемь баллов.

Примера, 12 тур

«Реал Сосьедад» – «Бетис» 0:2

Голы: Хуан Крус, 86, Иглесиас, 90+3

«Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман (Элустондо, 71), Пачеко, Рико, Мендес, Мерино, Субименди, Марин (Наварро, 60), Серлот (Каррикабуру, 85), Фернандес (Магунаселайя, 71).

«Бетис»: Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Каналес, Акуоку (Виллиан Жозе, 89), Фекир (Вильям Карвалью, 70), Иглесиас, Луис Энрике (Хуан Крус, 57).

Предупреждения: Марин, Ле Норман, Пачеко, Мерино – Эдгар Гонсалес, Фекир, Акуоку, Гуардадо