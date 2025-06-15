Павел Василенко

Кто получит «Золотой мяч» сезона 2024/25? Кандидатов много, но, по словам Луиса Энрике, победитель может быть только один. Тренер ПСЖ оценил звездность своей команды.

В этом году церемония вручения премии Ballon d'Or состоится 22 сентября в парижском театре Шатле. Среди фаворитов на получение престижной награды – Ламин Ямаль, Усман Дембеле и Рафинья.

Учитывая его командные и индивидуальные достижения, представитель Франции имеет немного больше шансов на победу в опросе France Football. Нападающий ПСЖ Усман Дембеле привел свою команду к треблу.

Команда Луиса Энрике не имела себе равных в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Вскоре они могут добавить к своим достижениям победу в Клубном чемпионате мира, который только что начался.

Однако репутация Дембеле основывается не только на его астрономических достижениях в клубе, но и на его индивидуальной статистике. За сезон он сыграл 49 игр, забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.

«Золотой мяч» должен достаться Усману Дембеле. Он этого заслуживает. В этом нет никаких сомнений», – приводит слова Энрике инсайдер Фабрицио Романо.

В воскресенье ПСЖ проведет свой первый матч на Клубном чемпионате мира. Соперником станет Атлетико Мадрид.