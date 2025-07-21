Криптовалютная биржа WhiteBIT, официальный криптопартнер национальной сборной Украины по футболу, объявляет о старте эксклюзивной продажи билетов за криптовалюту на матч Украина – Франция в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года. С 22 по 24 июля 2025 года болельщики смогут первыми приобрести билеты на это состязание, оплатив их исключительно цифровыми активами через криптопроцессинговый сервис Whitepay, который входит в экосистему WhiteBIT Group. Квалификационный матч Украина – Франция состоится 5 сентября 2025 года на стадионе «Тарчинский Арена» в польском Вроцлаве.

Сборная Украины по футболу начинает свой путь в отборе на ЧМ-2026 противостоянием с одним из сильнейших соперников Европы — командой Франции. Из-за войны украинская команда вынуждена проводить домашние матчи за пределами страны, поэтому игру 5 сентября примет стадион в Польше. Несмотря на это, «сине-желтые» могут рассчитывать на мощную поддержку диаспоры и болельщиков со всей Европы, которые будут присутствовать на важном матче квалификации.

В очередной раз биржа WhiteBIT организует эксклюзивную продажу билетов на матч национальной сборной за криптовалюту, предоставляя фанатам, которые выбирают криптовалюту, преимущество раннего доступа. Специальный прессейл только для владельцев криптоактивов позволяет обеспечить себе лучшие места за несколько дней до старта общего продажа.

Продажа билетов на матч Украина – Франция за криптовалюту продлится всего три дня — с 22 до 24 июля 2025 года. В этот раз приобрести билеты можно сразу через двух официальных билетных операторов — ищите билеты по ссылке на M-ticket и Ticketsbox. Обе платформы будут поддерживать оплату в криптовалюте благодаря интеграции криптопроцессингового сервиса Whitepay.

Whitepay (финтех-решение в экосистеме WhiteBIT) обеспечивает быструю, надежную и безопасную обработку криптоплатежей, поддерживая более 200 различных криптовалют и государственных валют. Благодаря Whitepay, покупка билета становится очень простым процессом, не требуя сложных действий от пользователей. Сотни болельщиков уже убедились в преимуществах криптоплатежей.

Благодаря криптовалютному пресейлу фанаты могут гарантировать себе лучшие места и присоединиться к поддержке национальной команды в сверхважном матче против титулованного соперника. Не упустите шанс стать частью футбольной истории Украины на пути к мировому первенству!

WhiteBIT — крупнейшая по показателям трафика на сайт европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 730+ торговых пар, 330+ активов и 9 национальных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 30 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами «Барселона» и «Ювентус», Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT — массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Whitepay — SaaS-компания, которая предоставляет решения для приема криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, совершенные с аккаунта WhiteBIT, невзимается комиссия сети.