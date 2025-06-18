Блогер и соведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Смоловый поделился в своем Telegram-канале экспресс-анализом матча третьего тура группового этапа Евро-2025 (U-21) Нидерланды – Украина (2:0). «Сине-желтые» после поражения покинули турнир.

Первый тайм Украина начала без сюрпризов в составе – к игре вернулся Крупский, а в общем всё ожидаемо. При начале атак с мячом работали преимущественно Ярмолюк или Очеретько, так как Рубчинского считали самым слабым звеном – он в первой линии защиты рядом с Ванатом. Батагов вспоминает молодость и привозит, нам пока везёт. С самого начала просматривалась стратегия – быстрое продвижение мяча на чужую половину, и это давало эффект на фоне соперника из взрослой сборной.

Команда выглядела хорошо подготовленной к сопернику, а Очеретько всё больше брал на себя роль Судакова, чем больше, тем заметнее зависимость команды от его удачных и неудачных действий. Унаи не обманывал, на 0:0 точно не играют, потому что быстро расставались с мячом, по крайней мере в первом тайме, на своей половине никто не задерживал.

В первый раз Батагову этого было мало, всё же доигрался до фирменной ошибки, такое впечатление, что капитанская повязка проклята, несмотря на хайп в СМИ, Арсен остаётся тем же Арсеном, которым его помнит УПЛ. Когда Нидерланды стали играть по счёту, Украине стало значительно сложнее создавать моменты.

В начале второго тайма сборная Украины продемонстрировала намерение отыграться – мы больше владели мячом, однако чувствовалось, что до второго гола в наши ворота шансы ещё будут, потом уже нет. К сожалению, это произошло раньше: Михавко не был готов ни перекрыть пасовую линию, ни соревноваться в скорости. Дальше повезло, Батагов чуть не устраивает себе бенефис джетлаг-Бондаря, фол свистят.

Полная дизмораль на поле, Нещерет спасает от разгрома. Что Ванат эмоционально не здесь было заметно задолго до 66 минуты, ещё в первом тайме, что Рубчинский лишний – ещё в первом тайме первой игры. Но нет альтернативы. Никто не выглядит крутым весь турнир, Бражко самоудалился, Ванат на последний матч ментально не вышел вообще, вышла его пофигистическая версия, Очеретько начал чемпионат, как Бог, но два следующих поединка провёл на уровне не выше среднего игрока УПЛ. Матч демонстрирует почему мы там, где мы есть: три игры за неделю не тянет никто, разве что Ярмолюк.

Удаление Ригера добавило ещё минут агонии, хотя Вьюнник вполне мог и срезать головой, но интрига не воскресла. Мы хорошая сборная, но мы слабый набор индивидуальностей, пока есть порядок, то мы конкурентоспособны, как только доходит до эпизодов, где нужно демонстрировать индивидуальное качество – сливаемся, грустно.