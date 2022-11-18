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«Болей за тех, кто болеет за нас»: FAVBET призвал украинских фанатов поддержать союзников Украины на ЧМ-2022

Украина объединяет!
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 15:23
«Болей за тех, кто болеет за нас»: FAVBET призвал украинских фанатов поддержать союзников Украины на ЧМ-2022

20 ноября в Катаре стартует 22-й Чемпионат мира по футболу. Долгожданное для футбольных фанов и во многом уникальное событие. В этом году Кубок мира впервые пройдет на Ближнем Востоке, впервые – зимой, и впервые украинцы так искренне будут желать победы другим странам.

Новая кампания от FAVBET и креативного агентства Taktika убеждает, что всем сердцем верить в победу поляков, англичан или американцев – это ок, ведь они так же верят в нашу.

«Мир не увидит нашу команду на футбольных полях Катара, но уже почти год наблюдает за нашей борьбой на другом поле – поле боя. И не только наблюдает, а невероятно сильно поддерживает. Англия, Нидерланды, Испания, Польша США, Франция и многие другие страны обеспечивают и обучают украинских военных, дают приют нашим гражданам и отстаивают наши интересы на дипломатическом фронте. Мы решили, что Мундиаль – прекрасная возможность отблагодарить союзников Украины за эту непоколебимую поддержку»,  
– рассказывает креативный копирайтер FAVBET Николай Бескровный.

Основа кампании – короткие видео, снятые на киевских улицах. В центре сюжета – украинские болельщики с винтажными шарфами, которые много лет назад развевались во время матчей национальной сборной против наших нынешних союзников. «Когда-то мы держали эти шарфы, потому что яростно желали вашего поражения. Держим их сейчас, потому что искренне желаем вашей победы. Как и вы – нашей», – говорится в манифесте кампании.

«На всех наших совместных проектах с FAVBET у нас есть ощущение, что ты работаешь не с клиентом, а с другим креативным агентством над общим кейсом. Так и сейчас общая креативная идея возникла на их стороне, а мы искали для нее конкретную форму и стиль. Поняли, что почти со всеми странами-союзницами мы когда-то были противниками на футбольном поле. И теперь шарфы с этих матчей стали символами не соперничества, а нашего единства. У многих болельщиков они до сих пор лежат дома как память. Решили использовать эти шарфы как мощный визуальный символ и построили на них кампанию», 
  – рассказывает соучредитель и креативный директор Taktika Роман Гурбанов.

Кроме общего манифеста в кампании есть и видео, посвященные поддержке конкретных стран-союзниц Украины. Ответственные за съемки – команда студии Digital Religion. Все видеоработы уже сейчас можно увидеть на Ютубе FAVBET:


Также вскоре FAVBET запустит розыгрыш тех самых «шарфов с историей», чтобы дать возможность фанатам болеть не только искренне, но и с правильной атрибутикой.

Ближайшую возможность поддержать «своих» украинцы получат уже во второй день чемпионата, ведь 21 ноября свои первые игры сыграют сразу несколько наших друзей: Англия выйдет на поле против Ирана в Группе B, в Группе А Нидерланды встретятся с Сенегалом, а США проведет матч против Уэльса.

Над проектом работали:

FAVBET

Head of Brand – Александр Тарасов

Бренд-менеджер – Анна Литвинчук

Marketing Project Manager – Янина Баранецкая

Креативный продюсер – Алексей Мараховский

Digital Content Producer - Ирина Кондратьева

Креативный лид – Анатолий Симачинский

Креативный копирайтер – Николай Бескровный

Digital Religion

Режиссер – Глеб Фельдман

Оператор-постановщик – Руслан Мингазиров

Исполнительный продюсер – Юлия Козинская

Линейный продюсер – Кирилл Буняк

Taktika

Креативный директор – Роман Гурбанов

Арт-директор – Илья Почкун



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