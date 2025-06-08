В Украинской Премьер-лиге назвали лучшего футболиста сезона 2024/25.

Согласно официальным данным, по результатам опроса клубов УПЛ звание лучшего игрока сезона получил форвард киевского Динамо Владислав Ванат.

Вторую позицию в рейтинге занял ключевой игрок Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков. Замкнул тройку лидеров Иван Калюжный, который в прошлом сезоне защищал цвета Александрии и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата.

Ванат провел 28 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами, став самым результативным футболистом турнира. Его вклад сыграл важную роль в том, что киевляне смогли оформить чемпионство.

Ранее сообщалось, что Динамо может продать Ваната.