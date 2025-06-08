Бомбардир Динамо стал лучшим футболистом в УПЛ сезона 2024/25
Владислав Ванат получил престижную награду
около 1 часа назад
Владислав Ванат/фото: Динамо
В Украинской Премьер-лиге назвали лучшего футболиста сезона 2024/25.
Согласно официальным данным, по результатам опроса клубов УПЛ звание лучшего игрока сезона получил форвард киевского Динамо Владислав Ванат.
Вторую позицию в рейтинге занял ключевой игрок Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков. Замкнул тройку лидеров Иван Калюжный, который в прошлом сезоне защищал цвета Александрии и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата.
Ванат провел 28 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами, став самым результативным футболистом турнира. Его вклад сыграл важную роль в том, что киевляне смогли оформить чемпионство.