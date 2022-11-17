Экс-форвард МЮ: «Любой, кто захочет подписать Роналду уже понимает, что он создаст проблемы клубу если результаты будут плохими»
Бонуччи - о Роналду: «Он отличный человек. Досадно читать обо всем этом»
Защитник поддержал экс-партнера
17 ноября 12:50
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал TuttoMercatoWeb последние новости о бывшем партнере Криштиану Роналду.
«Мне досадно читать об этой ситуации. Всегда трудно находиться в системе, где происходят определенные вещи. Но я не знаю, что там произошло, не могу оценивать.
Я провел с Криштиану важные годы, он отличный человек. У него всегда происходит что-то лишнее».
Роналду раскритиковал МЮ и тренера команды.
С форвардом, вероятно, попрощаются.
Комментарии 0