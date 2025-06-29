22-летний украинский центрбек Илья Забарный близок к уходу из английского Борнмута. Защитник давно находится в зоне интересов ПСЖ, и французский гранд сделал несколько предложений по его трансферу. Переговоры начались с суммы в 50 миллионов евро, но последнее предложение в размере 70 миллионов, как сообщает Foot01, было принято руководством Борнмута. В ближайшее время ожидается официальное подтверждение от обеих сторон.

Соглашение Забарного с английским клубом действует до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. С момента перехода из киевского Динамо в начале 2023 года за 24 миллиона фунтов плюс бонусы, украинец провел за Борнмут 86 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ решил продать русского голкипера.