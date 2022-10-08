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«Боруссии» Д удалось спасти матч с «Баварией» в компенсированное время

Модест принес Дортмунду ничью
Футбол Бундеслига (Германия)
08 октября 21:29
«Боруссии» Д удалось спасти матч с «Баварией» в компенсированное время
Фото: AFP

«Боруссия» Д в матче 9 тура Бундеслиги сыграла вничью дома «Баварии».

Обе команды неплохом смотрелись в первом тайме, но забить удалось гостям. Горецка легко реализовал пас от Мусиалы.

В начале второго тайма «Бавария» удвоила счет. И вновь Мусиала выступил в роли ассистента, но на этот раз забил уже Сане.

Впрочем, в конце матча «Дортмунд» проснулся. Мукоко удалось отыграть один мяч, а Модест обязан был сравнивать счет, но с вратарской площади попал в голкипера. Впрочем, Антони исправился в компенсированное время, забив на 5-й добавленной минуте.

«Бавария» упустила шанс возглавить Бундеслигу.

Бундеслига. 9-й тур:

«Боруссия» Д – «Бавария» 2:2

Голы: Мукоко, 74, Модест, 90+5 – Горецка, 33, Сане, 53

«Боруссия»: Майер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 53), Беллингем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала.

Удаление: Коман, 89

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Боруссия Дортмунд

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