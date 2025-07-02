В поединке 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года дортмундская Боруссия одержала победу над мексиканским Монтерреем со счетом 2:1 и обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Команда под руководством Нико Ковача решила судьбу матча ещё в первой половине встречи, проходившей в Атланте, когда Серу Гирасси оформил дубль.

На 14-й минуте форвард открыл счёт после передачи Карима Адееми, а через десять минут снова оказался в центре внимания, забив второй мяч – и снова после ассиста от Адееми. Монтеррей смог сократить разницу в начале второго тайма благодаря точному удару Хермана Бертераме.

Теперь в следующем раунде немецкий клуб должен сыграть с мадридским Реалом, тогда как команда Серхио Рамоса завершила своё выступление на турнире.

Клубный чемпионат мира

Боруссия Дортмунд (Германия) – Монтеррей (Мексика) – 2:1

Голы: Гирасси, 14, 24 – Бертераме, 48