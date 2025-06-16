Полузащитник Динамо и молодежной сборной Украины Максим Брагару подвел итоги матча 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит Суспільне.

Очень важная победа для нас. Первый тайм был под полным нашим контролем. На второй вышли, забили второй мяч - и где-то подсели, играли на результат. Не очень хороший тайм, но главное - что мы победили.

Что говорил тренер в перерыве? Говорил, чтобы мы не теряли концентрацию, не сбавляли обороты и шли за вторым мячом. Так получилось, что забили второй мяч и играли уже по счёту.

Мой гол? Я просто выхожу и делаю своё дело. На каждый матч выхожу, чтобы доказывать и показывать свой уровень. Разговаривали с женой и мечтали, что когда я забью гол, то так отпраздную. В первом матче были эмоции - и я забыл. А в этом матче уже сделал. Очень рад, что такой момент произошел.