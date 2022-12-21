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«Брайтон» Де Дзерби провалил возобновление сезона, вылетев от команды третьего дивизиона

«Чайки» покинули Кубок английской лиги
Футбол В Европе
22 декабря 01:00
«Брайтон» Де Дзерби провалил возобновление сезона, вылетев от команды третьего дивизиона
Фото - Брайтон

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Чарльтон» одолел «Брайтон».

Встреча стала первой официальной для подопечных Роберто Де Дзерби после перерыва на международные матчи. И команда из английской Лиги 1 дала бой представителю АПЛ.

Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника до самой серии пенальти. В ней точнее оказались хозяева.

«Чарльтон» вышел в четвертьфинал турнира. Следующий соперник команды определится после жеребьевки.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

«Чарльтон» – «Брайтон» 0:0 (4:3 – пен.)

Сергей Стаднюк
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Теги

Кубок Английской лиги Брайтон Чарльтон Роберто Де Дзерби

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