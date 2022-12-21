Де Дзерби: «Игрок «Брайтона» был одним из лучших на ЧМ-2022»
«Брайтон» Де Дзерби провалил возобновление сезона, вылетев от команды третьего дивизиона
«Чайки» покинули Кубок английской лиги
Фото - Брайтон
В 1/8 финала Кубка английской лиги «Чарльтон» одолел «Брайтон».
Встреча стала первой официальной для подопечных Роберто Де Дзерби после перерыва на международные матчи. И команда из английской Лиги 1 дала бой представителю АПЛ.
Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника до самой серии пенальти. В ней точнее оказались хозяева.
«Чарльтон» вышел в четвертьфинал турнира. Следующий соперник команды определится после жеребьевки.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
«Чарльтон» – «Брайтон» 0:0 (4:3 – пен.)
Комментарии 0