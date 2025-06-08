Бражко: «Ми довго працювали для перемоги над Испанией»
Полузащитник сборной Украины прокомментировал сенсационный результат
около 3 часов назад
Капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал, что привело к сенсационной победе в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2025 против сверстников из Испании (1:0). Слова футболиста передает прессслужба УАФ.
Для этой победы мы долго работали. В раздевалке я сказал ребятам, что верю в них, верю в нашу команду. Если будем делать все взвешенно и будем друг за друга, а также не забудем то, что отрабатывали в течение всей недели...
Так и вышло. Хорошо отработали в обороне, почти не давали сопернику возможностей создавать моменты у наших ворот, а сами провели неплохой матч. Было еще два-три эпизода, когда мы могли забить.
На Евро-2025 в Словакии «сине-желтые» попали в группу D. Соперниками украинцев станут сборные Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Две лучшие команды выходят в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.
👥 Заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025
🧤 Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).
🛡 Защитники: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Ковалевка), Виталий Роман (Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава).
🧠 Полузащитники: Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Ковалевка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все — Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск).
🎯 Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).
Также мыслями о победе над Испанией поделился одноклубник Бражко Константин Вивчаренко.
Поделиться