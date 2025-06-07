Бражко откровенно признался, затронул ли его не вызов в национальную сборную

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился отношением к своему непризванию в национальную команду на товарищеский турнир Canadian Shield.

Чувствую себя восстановленным после травмы на 100%. Почему не вызвали во взрослую сборную – не знаю. Это решение тренера. Моя задача — играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период, нужно через это пройти, чтобы потом с новыми силами попасть снова в сборную.

Мне вызовы в молодежную сборную и в национальную очень важны. Каждый матч за каждую сборную мне очень важен, это как новый вызов для меня. Конечно, хочется и там, и там выступать хорошо. И надеюсь, уже на следующем вызове я буду в национальной сборной. Буду все делать для этого.

Не хочу сравнивать молодежную сборную на Евро-2023 и на Евро-2025, потому что и на том чемпионате у нас был очень сильный состав. И сейчас по игрокам очень сильный состав. Надеюсь, у нас все будет хорошо – у нас хорошие игроки. Не хочу никого выделять, потому что лидер должен быть в команде. Если мы будем как один организм, надеюсь, все будет хорошо, – сказал Бражко в интервью «Суспільне Спорт».