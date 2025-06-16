Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко оказался в центре внимания во втором туре молодежного Евро, где Украина обыграла Финляндию со счетом 2:0. Хавбек получил два предупреждения, что привело к удалению с поля.

Из-за этого ключевой игрок украинского U-21 пропустит решающий матч группового этапа. Сам Бражко заверяет, что подобных ошибок в будущем не допустит.

«Был неправ из-за первой жёлтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше. Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное. Сделаю всё, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня», – написал Бражко на странице в Instagram.

После двух сыгранных туров украинская молодежка занимает второе место в группе D с тремя очками. Чтобы выйти в четвертьфинал, подопечным Унаи Мельгосы необходимо не проиграть Нидерландам в заключительной встрече группы.