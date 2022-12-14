Экс-тренер «Шахтера» – один из кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
Бразильский клуб хочет продлить аренду игрока «Шахтера»
Педриньо провел лишь восемь игр
14 декабря 20:10
Фото: Atletico
Полузащитник «Шахтера» Педриньо может остаться в Бразилии.
С лета он выступал в аренде за «Атлетико Минейро». Правда, он успел отыграть лишь восемь матчей из-за травмы.
Несмотря на это, бразильцы хотят продлить аренду хавбека. С «Шахтером» скоро начнутся переговоры, сообщает Fala Galo.
На данный момент Педриньо близок к восстановлению.
Аренда рассчитана до конца сезона, но ее хотят продлить до конца 2023 года.
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