Бразильский клуб хочет продлить аренду игрока «Шахтера»

Педриньо провел лишь восемь игр

Фото: Atletico

Полузащитник «Шахтера» Педриньо может остаться в Бразилии.

С лета он выступал в аренде за «Атлетико Минейро». Правда, он успел отыграть лишь восемь матчей из-за травмы.

Несмотря на это, бразильцы хотят продлить аренду хавбека. С «Шахтером» скоро начнутся переговоры, сообщает Fala Galo.

На данный момент Педриньо близок к восстановлению.

Аренда рассчитана до конца сезона, но ее хотят продлить до конца 2023 года.