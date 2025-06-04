Бразильский легионер Шахтера может сменить клуб
Игрок интересен нескольким командам
1 день назад
Фото: ФК Шахтер
Левый вингер донецкого Шахтера Кевин находится в сфере интересов группы клубов Red Bull немецкого Лейпцига, австрийского Зальцбурга, американского Нью-Йорка и бразильского Брагантино.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Шахтер не намерен продавать Кевина. Однако уже повесили на него ценник – 50 миллионов евро.
Кевин в сезоне 2024/25 годов провел за Шахтер 35 поединков во всех официальных турнирах: девять голов, четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 12 миллионов евро.
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