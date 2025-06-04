Бразильский легионер Шахтера может сменить клуб

Игрок интересен нескольким командам

1 день назад

Фото: ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер
Павел Василенко

Павел Василенко

Левый вингер донецкого Шахтера Кевин находится в сфере интересов группы клубов Red Bull немецкого Лейпцига, австрийского Зальцбурга, американского Нью-Йорка и бразильского Брагантино.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Шахтер не намерен продавать Кевина. Однако уже повесили на него ценник – 50 миллионов евро.

Кевин в сезоне 2024/25 годов провел за Шахтер 35 поединков во всех официальных турнирах: девять голов, четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 12 миллионов евро.

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