Бразильский полузащитник Шахтера разрушил стереотипы вокруг нового тренера
Туран быстро сработался с бразильцами
36 минут назад
Арда Туран / Фото - ФК Шахтер
Хавбек Шахтера Марлон Гомес рассказал, что изменилось в команде с новым тренером Ардой Тураном. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Стиль игры Мистера - это то, что мне очень нравится. Стиль импульсивный, быстро давим, когда теряем мяч. Думаю, это важно для нас. Мы развиваемся каждый день, как я уже говорил, и как команда, и как одна семья. Все вместе, единые. И я верю, что мы будем еще развиваться. Можем еще больше расти в соревнованиях, - рассказал Марлон.
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