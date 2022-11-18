Катарские власти хотят запретить продажу пива во время матчей ЧМ-2022
Бразильский пророк предсказал финалистов чемпионата мира
Ранее экстрасенс говорил о коронавирусе и смерти Елизаветы II
18 ноября 15:48
Сборная Франции / Фото: reutersБразильский всевидящий Атос Саломе по прозвищу «Живой Нострадамус» рассказал, какие команды сыграют в финале чемпионата мира, об этом сообщает Daily Star.
Как утверждает пророк, за трофей в решающем матче поборются сборная из Южной Америки (вероятнее всего Аргентина) и команда из центральной Европы (Франция).
Ранее он предсказывал пандемию коронавируса и смерть королевы Великобритании Елизаветы II.
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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