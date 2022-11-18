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Бразильский пророк предсказал финалистов чемпионата мира

Ранее экстрасенс говорил о коронавирусе и смерти Елизаветы II
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 15:48
Бразильский пророк предсказал финалистов чемпионата мира
Сборная Франции / Фото: reuters
Бразильский всевидящий Атос Саломе по прозвищу «Живой Нострадамус» рассказал, какие команды сыграют в финале чемпионата мира, об этом сообщает Daily Star.

Как утверждает пророк, за трофей в решающем матче поборются сборная из Южной Америки (вероятнее всего Аргентина) и команда из центральной Европы (Франция). 

Ранее он предсказывал пандемию коронавируса и смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Денис Седашов
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Франции (футбол)

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