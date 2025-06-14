После перехода Томаса Франка в Тоттенхэм руководство Брентфорда активно ищет нового главного тренера. Как сообщает Sky Sports, одним из главных кандидатов на эту должность является нынешний специалист по стандартам в клубе — 44-летний Кит Эндрюс.

В Брентфорде высоко ценят работу Эндрюса, который присоединился к штабу команды в прошлом году. До этого он имел опыт работы ассистентом главного тренера в Шеффилд Юнайтед и других командах. Как игрок, Эндрюс выступал на позиции центрального полузащитника за Болтон, Блэкберн, Вулверхэмптон и другие клубы, а также провел 35 матчей за национальную сборную Ирландии.

Еще один кандидат, который нравится руководству клуба, — главный тренер Ипсвича Киран Маккенна. В то же время Скотта Паркера, который тренирует Бернли, Брентфорд не рассматривает.