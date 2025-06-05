Британский журналист назвал две причины для продажи Арсеналом Зинченко

Журналист Sky Sports Сем Блиц объяснил, почему лондонский Арсенал может продать украинского защитника Александра Зинченко в летнее трансферное окно.

«Очень маловероятно, что Арсеналу придется кого-то продавать, чтобы купить новых игроков, учитывая их сильное финансовое положение. Но по поводу того, кого можно продать, чтобы привлечь средства, можно подумать, что Александр Зинченко является кандидатом, учитывая его возраст. И, на самом деле, он не является претендентом на выход в стартовом составе», – цитирует Блица Sky Sports.

В сезоне 2024/25, который завершился, команда набрала 74 очка и финишировала на втором месте в таблице Английской Премьер-лиги. Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех соревнованиях, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать Зинченко в первые дни июня.