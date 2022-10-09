«Брюгге» с двумя украинцами в стартовом составе проиграл новичку чемпионата Бельгии

Оба игрока были заменены

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«Брюгге» в матче 11 тура чемпионата Бельгии неожиданно проиграл новичку «Вестерло».

За хозяев с первых минут играли два украинца – Эдуард Соболь и Роман Яремчук. Оба матч не доиграли и во втором тайме были заменены.

Дважды гости забили во втором тайме и смогли победить.

Это второе поражение «Брюгге» в трех матчах чемпионата Бельгии. Команда идет 3-й в таблице.

Отметим, что в Лиге чемпионов «Брюгге» набрал 9 очков в одной группе с «Атлетико», «Порту» и «Байером».