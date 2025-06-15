Бывший тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов высказался относительно поражения команды U-21 в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании и поделился прогнозом на игру с Финляндией.

По всем раскладам именно датчане были фаворитами противостояния. Но если говорить о самой игре, то сборная Украины не должна была проигрывать, учитывая, как складывался матч. Однако индивидуальные ошибки в обороне свели на нет усилия всей команды. И что интересно, в квалификационном раунде мы были одной из лучших команд по пропущенным мячам, а здесь пропустили сразу три мяча.

К тому же перед стартом турнира сине-желтые на ноль сыграли в контрольном поединке с сильной сборной Испании. Что произошло в защите в игре с Данией, сказать сложно. Возможно, несыгранность, растерянность. Но точно можно сказать, что это были не свойственные ошибки подопечных Унаи Мельгосы.

Да, результат неприятный, но он не критический. В таком формате нечасто случаются случаи, когда фавориты в первых двух турах берут максимум и третий игровой день превращается по большому счету в формальность. И как показала игра Финляндии против Нидерландов, вся борьба в нашей группе впереди. Просто теперь нам деваться некуда, необходимо обыгрывать финнов. Все, как и прежде, в наших руках.

Ничья финнов с голландцами? Сложно сказать, но это не худший для нас вариант. Перед турниром все говорили, что главный фаворит нашего квартета сборная Нидерландов, но, как мы увидели, они спаслись от поражения лишь в компенсированное время. При этом стоит отметить, что их "молодежка" на официальном уровне не проигрывает уже четыре года...

Конечно, самый оптимальный вариант был бы такой: мы обыгрываем Данию, а Нидерланды – Финляндию. И во втором туре наша победа гарантировала бы выход в плей-офф. Но пока имеем то, что имеем. Не хочется доводить до не лучших вариантов, но даже ничья с финнами при определенных раскладах может оставлять нам шанс на выход из группы.

Судя по тому, что защита плохо справилась со своими обязанностями, возможно, пару замен мы там увидим. Не впечатлили Рубчинский с Брагару, а также не исключаю варианта, что вместо Ваната с первых минут на поле выйдет Вьюнник, который неплохо себя проявил в игре с Данией. Может, в старте появится и Ярмолюк. Хотя глобальных замен не будет. Думаю, в основном составе мы увидим не более четырех новых исполнителей. Очень важно, что в нашей команде все конкурентоспособные футболисты.

Никак не избежать нехватки сил. Здесь всё зависит от подготовки перед турниром, я не знаю, как она проходила. Как можно говорить о какой-то усталости, когда многие игроки, тот же Волошин, Брагару не имели постоянной игровой практики в своих клубах, Бражко начал стабильно играть только на финише сезона. Я, кстати, не заметил какой-то уж сильной усталости. Здесь, скорее всего, дело в моральном состоянии. Скажу больше: я склоняюсь к такой версии, что команда отлично прошла отборочный турнир, затем была победа в Испании в спарринге, поэтому где-то у футболистов закралась самоуверенность или успокоенность в том, что сможем обыграть Данию на классе.

Прогноз? Сборная Украины победит со счётом 3:0. Выводы после первого тура сделаны. Поскольку неудача в игре с финнами заранее отправит сборную Украины домой, – заявил Кузнецов в интервью Sport.ua.