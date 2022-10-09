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Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка

Берлинский клуб воспользовался осечкой конкурента
Футбол Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Фото - Унион Берлин

В девятом туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» сыграл вничью с «Гертой», «Унион» переиграл «Штутгарт».

Берлинцы, принимающие соперника, отыгрались и упустили преимущество. На голы Лукебакио и Сердара ответили Кьере и Шаде.

Столичный клуб, игравший на выезде, сумел забить под конец игры силами Екеля. Форвард хозяев Жирасси умудрился заработать два предупреждения за пять минут.

«Унион» опередил «Фрайбург» на два очка во главе турнирной таблице. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» отстают от сенсационного лидера на четыре пункта.

Бундеслига, 9 тур

«Герта» – «Фрайбург» 2:2

Голы: Лукебакио, 34 (пен.), Сердар, 61 – Кьере, 22, Шаде, 78

«Штутгарт» – «Унион» 0:1

Гол: Екель, 76

Удаление: Жирасси («Штутгарт», вторая ЖК)

Сергей Стаднюк
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Теги

Фрайбург Унион Берлин Герта Штутгарт

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