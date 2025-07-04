Павел Василенко

Иманоль Альгуасиль стал новым главным тренером Аль-Шабаба. Об этом проинформировала пресс-служба клуба из Эр-Рияда. Детали контракта испанского специалиста с саудовским клубом пока не разглашаются.

Для 53-летнего Альгуасиля работа с Аль-Шабабом станет первым опытом работы за пределами Испании. Иманоль за время тренерской карьеры работал только с одним клубом – Реалом Сосьедадом из Сан-Себастьяна.

Аль-Шабаб в сезоне 2024/25 занял шестое место в итоговой турнирной таблице Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

Украинский голкипер Георгий Бущан в прошлом сезоне сыграл за команду из Эр-Рияда 12 матчей во всех официальных турнирах: 24 пропущенных мяча, ни одного матча на «ноль».