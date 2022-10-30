Определились примерные сроки восстановления Бущана
Бущан вернулся в общую группу «Динамо»
Голкипер лечился почти 2 месяца
30 октября 12:58
Георгий Бущан / Фото: Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан вернулся в общую группу команды, сообщает пресс-служба киевлян.
Бущан провел уже две полноценные тренировки с «Динамо» после повреждения.
Бущан получил травму мениска в матче 1 тура Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2) и перенес операцию.
Сегодня «Динамо» сыграет в УПЛ с «Кривбассом», начало матча – в 17:00.
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