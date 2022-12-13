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Буяльский обошел Шевченко по играм за «Динамо»
Он отыграл все 15 матчей в этом сезоне в УПЛ
13 декабря 18:10
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский улучшил свою статистику в клубе.
Он отыграл все 15 матчей в УПЛ в нынешнем сезоне. На его счету 169 игр в составе киевлян.
По этому показателю он обошел Андрея Шевченко. Вероятно, к концу сезона Виталий подберется к топ-10 игроков в истории клуба по количеству игр.
На его счету 10 голов в нынешнем сезоне.
Напомним, Буяльский стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре.
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