Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский ответил на вопросы Футбол 24 о первых шагах в тренерской карьере и поделился мыслями о жизни после футбола.

— Виталий, вы продлили контракт с Динамо весной. При этом вы уже думаете уйти на футбольную пенсию после завершения карьеры, поскольку учитесь на тренера?

— Я не думаю просто... У меня была возможность пойти на тренерские курсы, и я хочу развиваться в футболе, поэтому только из-за этого я и пошёл учиться. У меня есть контракт с Динамо, хочу играть. Не знаю, сколько ещё времени смогу выступать. Но пока я буду играть, сделаю всё, чтобы помогать Динамо.

— Видите ли вы себя тренером в будущем?

— В принципе, не вижу себя пока после окончания карьеры кем-то, но пошёл уже на тренерскую лицензию, получил категорию В и, наверное, буду дальше в этом направлении продвигаться.

Но то, что я увидел за свои 15 лет в большом футболе – это очень нелёгкая судьба тренера. Сегодня есть победы, завтра, не дай Бог, нет – и ты уже не главный тренер, а ищешь другую работу. Если будет возможность, после окончания карьеры попробую себя тренером, но не нужно начинать, мне кажется, сразу с позиции главного наставника. Надо идти потихоньку.