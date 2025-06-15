Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан может покинуть клуб с побережья Черного моря, сообщает A Spor.

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке недоволен игрой украинца, которого готов отпустить, если туркам поступит хорошее предложение.

Ситуацию вокруг Сикана мониторит Копенгаген. Чемпион и обладатель Кубка Дании следит за Данилом, которого рассматривают одним из кандидатов на усиление.

Сикан зимой перебрался из Шахтера в Трабзон за 6 миллионов евро. За полгода в Турции сыграл 17 матчей: 3 гола, 2 ассиста.

Контракт Данила с турецким клубом действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.