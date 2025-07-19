Бывший футболист Шахтёра: «Даже Барселона после шести не отыгралась»
Итог двухматчевой дуэли с Ильвесом
около 1 часа назад
Бывший нападающий Шахтера Руслан Фомин подвел итоги ответного матча 1 квалификационного раунда Лиги Европы против Ильвеса (0:0). Его слова приводит Sport.ua.
После 6:0 задача относительно победителя двухраундового поединка была практически решена. Так что, наверное, все мысли уже были связаны с следующим соперником, более серьёзным - Бешикташем. После шести пропущенных мячей даже Барселона не отыгралась. У дончан было много моментов, однако они их не использовали. Так что над реализацией им ещё нужно поработать.
Возможно, «шахтёры» экспериментировали, применяли наигранные комбинации. Было видно, что их футболисты действуют не в полную силу. Да и была ротация. Так что повторюсь: им нужно уже готовиться на Бешикташ. Похоже, у Шахтёра все мысли уже именно об этом матче», - рассказал Фомин
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