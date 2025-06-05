Павел Василенко

Английский футболист Джей Эммануэль-Томас приговорен к четырем годам заключения. Об этом сообщает The Athletic. Бывший игрок Арсенала был причастен к попытке контрабанды марихуаны на сумму около 534 000 евро.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в лондонском аэропорту Станстед. Он выбрал свою девушку и её подругу для контрабанды наркотиков, и полиция обнаружила около 60 килограммов запрещенного вещества в четырёх единицах багажа.

Расследование связало футболиста с преступлением после проверки его мобильных сообщений. Он попросил обеих женщин удалить разговоры. Согласно показаниям суда, женщины думали, что перевозят золото из Бангкока.

После обвинения его тогдашний работодатель, шотландский клуб Гринок Мортон, разорвал с ним отношения. 34-летний нападающий наконец признался в преступлении в мае. В суде в четверг он назвал финансовые проблемы и период без профессионального контракта причинами этого катастрофического решения.